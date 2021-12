Licytacja "U Maxima w Gdyni" odwołana. Zgłosił się domniemany spadkobierca

Rzekomy spadkobierca

Jak podaje trójmiejska "Wyborcza", krótko przed planowaną na piątek licytacją nieruchomości zgłosiła się osoba, która podaje się za spadkobiercę byłego właściciela. Do sądu w Gdyni wpłynął wniosek dotyczący wpisu do ksiąg wieczystych. Wnioskodawca rości sobie prawo do pierwokupu terenu. Pomimo wpłaty wadium, zainteresowani kupcy będą musieli poczekać na uregulowanie stanu prawnego.