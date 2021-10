Stłoczone dzieci śpiewały hymn. Szkoła na kwarantannie

W ubiegły wtorek 19 października 566 uczniów Szkoły Podstawowej nr 48 im. prof. Kazimierza Demela w Gdyni śpiewało polski hymn. To ok. 70 proc. uczniów szkoły, bez klas ósmych. Dzieci były stłoczone w sali gimnastycznej. To część ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Między dziećmi nie było dystansu, a okna były zamknięte.