Kulturalny City Break

W odnowionym obiekcie EC-1 Zachód mieści się skansen zabytkowych maszyn przemysłowych. Z kolei Narodowe Centrum Kultury Filmowej (we wschodniej części EC-1) to perełka „polskiego Hollywood”. Wyposażone jest w trzy kinowe sale, interaktywną wystawę i ścieżkę dydaktyczną o historii naszego kina. Warto przy okazji wspomnieć, że nowy teledysk do tegorocznego przeboju „Męskiego Grania” nagrywany był właśnie w EC1. Zrewitalizowany kompleks wiele zawdzięcza unijnym dotacjom. Szczegóły tutaj