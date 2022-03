Gdańsk zrywa współpracę z rosyjskimi miastami. Na sali był konsul Ukrainy

- To jest symbol, co my samorządowcy z Gdańska możemy zrobić, żeby jeszcze raz głośno powiedzieć nie - mówiła szefowa klubu radnych Wszystko dla Gdańska Beata Dunajewska. Działania Rosjan nazwała ludobójstwem. Mówiła również, że sama ma ukraińskiego zięcia, którego matka wyruszyła w środę z Lwowa do Polski.