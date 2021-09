Gdańsk włącza się do walki z mikroplastikiem w Bałtyku

Mikroplastik w Bałtyku

Grafiki umieszczone są na chodnikach w pobliżu wypustów i zbiorników retencyjnych. To tu zaczyna się drogą plastiku do morza. Deszcz zmywający wszelkie zanieczyszczenia z ulic spływa potem do Bałtyku. Degeneracja plastiku, ścierająca się guma z opon samochodów, czy wszechobecne niedopałki papierosów są źródłem mikroplastiku, który na końcu swojej drogi, przez Morze Bałtyckie trafia do naszych organizmów.