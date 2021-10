Elblążanka oszukana metodą "na lekarza z Jemenu"

Korespondencja warta ponad 16 tysięcy złotych

70-latka z Elbląga zaczęła korespondować z nieznajomym. Ten podając się za lekarza przebywającego w Jemenie, przybliżył kobiecie historię swojego życia. Z niej wynikało, że mężczyzna urodził się pod Warszawą, a jego rodzice zginęli w wypadku. Wtedy wujek miał go zabrać do Ameryki i stamtąd już jako lekarz trafił do Jemenu. Nieznajomy zdradził również, że jego córka mieszka w Polsce i jest aktualnie chora. Dlatego właśnie potrzebuje pieniędzy na jej leczenie, przekonywał.