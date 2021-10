Pomorskie. Chore ryby w Zatoce Puckiej. Problemy rybaków

Co się dzieje wokół Zatoki Puckiej?

- Przede wszystkim ryby nie ma. Te, które łowią rybacy, są w bardzo złej kondycji. Flądra jest słaba i schorowana a innych gatunków praktycznie nie ma. To, co dziś łowią dzisiaj ludzie morza, to i tak marny procent tego co było kiedyś. Problem pojawił się kilka lat temu i jest lokalny. Nie znamy przyczyny. Walczymy o jego ustalenie, zwróciliśmy się z tym tematem do naukowców i polityków, ale na razie nie wiemy co się dzieje - tłumaczy Buchna.