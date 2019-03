Zatoka Pucka. Dziesiątki martwych łabędzi. Ekolodzy: to efekt skażenia

Od początku roku ekolodzy znajdują dziesiątki martwych ptaków w rejonie Mechelinek, Rewy i wzdłuż Półwyspu Helskiego. Początkowo były to tylko kaczki, teraz są to również łabędzie. Zdaniem ekologów, to efekt rosnącego skażenia Zatoki Puckiej.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

W rejonie Zatoki Puckiej masowo giną kaczki i łabędzie (East News, Fot: Grzegorz Danielewicz/REPORTER)

Ekolodzy ze stowarzyszenia "Nasza Ziemia" znajdują po kilkanaście martwych ptaków dziennie. Od początku marca było już prawie 200 takich przypadków. To głównie młode, roczne łabędzie i kaczki.

- Najwięcej martwych łabędzi znajdujemy w linii brzegowej i w samym akwenie - mówi portalowi radioszczecin.pl Marcin Buchna z "Naszej Ziemi". Dodaje, że otrzymuje także sygnały o martwych ptakach znalezionych na lądzie.

- Te ptaki żerują nie tylko na zatoce i nie tylko karmią się roślinami wodnymi, ale również żerują na obszarach lądowych; tam, gdzie jest rzepak, gdzie są duże przestrzenie upraw. Ale wykluczamy, że jest to wynikiem zatrucia z lądu ponieważ na tych samych obszarach żerują gęsi dzikie, a jeśli chodzi o gęsi, to żadnej martwej nie znaleźliśmy. Dlatego sądzimy, że jest to związane z ekosystemem - stwierdził Marcin Buchna.

Pierwsze martwe ptaki ekolodzy znaleźli w rejonie Zatoki Puckiej już w styczniu. Już wówczas podejrzewali, że ich śmierć ma związek z zatruciem wód Zatoki Puckiej. Tłumaczyli, że ptaki te nurkują i zdobywają jedzenie przy dnie. Tam gdzie gromadzą się wszelkie zanieczyszczenia.

Sprawa została już zgłoszona do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.