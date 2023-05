Drożyzna nie omija majówki. Kosmiczne ceny lodów w Sopocie

O tym, że do Trójmiasta przyjechało wiele osób, poinformowała także tamtejsza "Wyborcza". W rozmowie z serwisem wielu przyjezdnych podała, że wybrała tę lokalizację, gdyż to właśnie nad morzem miała być najlepsza pogoda. Powodem do niezadowolenia mogą być jednak ceny. Jak się okazuje, Polacy tym razem aż tak nie narzekają na drożyznę.