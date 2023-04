Minister Moskwa okłamała Polaków. Byliśmy w sklepie, w którym miało nie zdrożeć

Ceny we wsi minister Anny Moskwy

- Najtańszy chleb kosztuje 5,60 zł za pół kilograma. Kajzerka 80 groszy, a kiedyś kosztowała 60 gr. Masło prawie 9 zł, a kosztowało około 5-6 zł. To, co pani minister powiedziała, to są bzdury. Ceny zmieniły się jak wszędzie. Inflacja jest nie tylko w sklepach w Warszawie, ale też na wsiach. Nie wiem, na jakiej podstawie ona to stwierdziła - mówi Wioletta Rój, sprzedawczyni.