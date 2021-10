Dopadli go w Gdańsku. Nie wrócił do domu ze spaceru z psem

Wyszedł na spacer z psem. Już z niego nie wrócił

We współpracy z policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku kryminalni dotarli bezpośrednio do miejsca, gdzie mieszkał 46-latek. Rozpoczęła się obserwacja. Funkcjonariusze zauważyli, że interesujący ich mężczyzna wyszedł na poranny spacer z psem. Wtedy też został zatrzymany. Był zaskoczony, nie sądził, że tak szybko policjanci go zlokalizują. Kryminalni osadzili 46-latka w areszcie śledczym.