Podrabiane zegarki i biżuteria wielkiej wartości w paczkach z Chin

Kara nawet do 5 lat więzienia

- Zgodnie z ustawą: Prawo własności przemysłowej "Kto w celu wprowadzenia do obrotu oznacza towary podrobionym znakiem towarowym lub oznaczone takim znakiem towary wprowadza do obrotu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2" oraz "Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, albo dopuszcza się tego przestępstwa w stosunku do towaru o znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5 " - powiedział kierownik Oddziału Celnego Pocztowego w Pruszczu Gdańskim st. rachm. Artur Więcław.