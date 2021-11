Autonomiczny bus woził ludzi na cmentarzu. Są problemy

W październiku z busa korzystano chętnie. Od 7 do 26 października pojazd przewiózł ponad 1200 pasażerów na prawie 280 kursach. Daje to ok. 5000 minut jazdy. Pojazd przemieszcza się z prędkością 13 km/h i zatrzymuje na czterech przystankach: Łostowicka – Sybiraków – Kolumbarium – Cedrowa.