Pisklęta flaminga i kariamy. To pierwsze takie narodziny w gdańskim zoo

Rodzice z Czech

- Rodzice naszego malucha to: samiec, który do Gdańska przyjechał w 2010 roku z Ostrawy oraz samica, która w 2012 roku "przeprowadziła" się z Pragi do Gdańska. Pisklak jest pierwszym w gdańskim ZOO młodym odchodowanym naturalnie przez rodziców. Wcześniejszymi przychówkami tych ptaków opiekowali się pracownicy ZOO - powiedziała Izabela Krause, zastępca dyrektora ds. hodowlanych ZOO Gdańsk.