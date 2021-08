Rybnik. Miasto chwali się nutriami, mieszkają w centrum

Tablice stanęły na bulwarach. Opisują zwyczaje i preferencje żywieniowe nutrii amerykańskich. Dowiemy się z nich, że długość ich ciała wynosi 40-65 cm, a jej pokrytego łuskami ogona – 30-75 cm. Nutrie ważą do 9 kg, mają długie wąsy – wibryssy, a z pyska wystają im dość duże siekacze w kolorze pomarańczowym. Żyją w norach wykopanych w zarośniętych brzegach wód, znakomicie pływają i nurkują, mają dobry słuch, ale słaby wzrok. Ciąża nutrii trwa od 128-132 dni, młode przychodzą na świat dwa razy w roku, w miocie rodzi się ich od 4 do 8. Żyją (parami) na wolności około 6-12 lat, choć niektóre źródła podają, że nawet do 24 lat.