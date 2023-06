"Trenuj z Wojskiem". MON przypomina szkoleniu wojskowym dla ochotników

"Trenuj z wojskiem wiosna-lato". Kto może wziąć udział w ćwiczeniach? Jak się zapisać?

Ćwiczenia w jednostkach wojskowych są skierowane do wszystkich osób zainteresowanych, które spełniają wskazane przez MON kryteria. W szkoleniach w ramach akcji "Trenuj z Wojskiem" mogą wziąć udział obywatele Polski w wieku od 15 do 65 lat. W przypadku nieletnich, do zgłoszenia niezbędna będzie zgoda opiekunów. Poszczególne jednostki wojskowe przypominają również o odpowiednim ubiorze - "wysokie lub sportowe buty, długie spodnie, kurtka/bluza, rękawiczki".