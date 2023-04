Jak bronić się w mieście, czyli taktyka w terenie zurbanizowanym. Tak ćwiczyli terytorialsi

Bialscy terytorialsi z kompanii o profilu miejskim przez trzy dni szkolili się pod okiem instruktorów Mobilnego Zespołu Szkoleniowego WOT. Doskonalili takie umiejętności, jak analiza taktyczna terenu zabudowanego, planowanie i sposoby podejścia oraz wchodzenie do budynku, jak również przygotowanie budynku do obrony. Ćwiczyli m.in. sposoby oczyszczania terenu i zabudowań z materiałów i urządzeń wybuchowych, przeszukiwanie i oznaczanie pomieszczeń, przygotowanie stanowisk ogniowych, w tym ich rozbudowę inżynieryjną i maskowanie oraz rozpoznanie i zabezpieczenie zaporami technicznymi i minowymi wszelkich dróg podejścia do bronionego budynku.