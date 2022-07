"FAS" o terytorialsach i strzelcach: Polacy tęsknią za mundurem

"FAS" przedstawia jednego z żołnierzy – Marka Tabakę. 46-letni informatyk z Kadzidła pracuje na codzień jako ochroniarz w dużym koncernie energetycznym. Działalność w brygadzie to moja pasja – mówi mężczyzna. Przyjemność sprawiają mu strzelanie, taktyczne gry w lesie i udzielanie pierwszej pomocy. Członkowie brygady dostają żołd w wysokości ok. 100 euro miesięcznie i diety za ćwiczenia. "Mam nadzieję, że nigdy nie będę musiał strzelać do ludzkich istot" – wyznał niemieckiemu dziennikarzowi.