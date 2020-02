Tragiczny wypadek w Szaflarach. Szukają dodatkowych "ofiar", inaczej akt oskarżenia pójdzie do kosza

Prokuratura w Nowym Targu na łapu-capu szuka dodatkowych ofiar głośnego wypadku z 2018 roku na przejeździe kolejowym w Szaflarach. Zginęła wówczas 18-letnia kursantka zdająca na prawo jazdy, a jej egzaminator uciekł z auta. Bez "nowych" poszkodowanych posypie się główny zarzut sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym.

Wpadka prokuratury. Za mało osób do katastrofy

Wypadek w Szaflarach Akt oskarżenia do poprawki

Jeśli nie zgłoszą się "nowe ofiary" to najprawdopodobniej prokurator będzie musiał wyrzucić dotychczasowy akt oskarżenia do kosza i pisać go od początku. Dojdzie do zmiany zarzutu postawionego egzaminatorowi. Grozić mu będzie już nie osiem lat więzienia, a tylko trzy za spowodowanie "zwykłego wypadku" - podkreśla dziennik.