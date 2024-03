Mówili, że kobieta zasłabła. Prawda okazała się inna. Tragiczny wypadek

Dziecku na szczęście nic się nie stało. Ale ojciec chłopca szybko nabrał wątpliwości, co do wersji o zasłabnięciu opiekunki syna. Pan Jakub jest lekarzem i w dniu wypadku pojechał do szpitala, aby dowiedzieć się o stan zdrowia kobiety. Będąc już na oddziale telefonicznie dopytywał kierowcę renault o szczegóły zdarzenia, aby przedstawić ją lekarzom. Wtedy zwrócił uwagę, że kierowca przedstawiał ją nieco inaczej, niż kiedy rozmawiał z nim wcześniej. Dlatego kiedy pan Jakub wrócił do domu, dokładnie obejrzał wózek dziecka. Wtedy zauważył, że jest on znacznie uszkodzony, porysowany i ma połamane elementy.