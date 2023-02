Wjechał w kobietę na przejściu i mówił, że zemdlała. Znamy decyzję sądu

Nieprzytomna kobieta została przewieziona do szpitala przez Zespół Ratownictwa Medycznego. Pan Jakub też pojechał do szpitala, żeby sprawdzić jej stan zdrowia i przekazać ratującym ją medykom najważniejsze informacje. Sam jest lekarzem i zaczął podejrzewać, że obrażenia, jakie odniosła opiekunka jego dziecka, coraz bardziej nie pasują do wersji o omdleniu i upadku.