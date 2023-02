Otwierają ukraińską restaurację. Zasypała ich fala hejtu za nazwę

"W szkole nie uczyli nas o tym"

- Ja mam 25 lat. W szkole nigdy na historii nie mieliśmy nic o UPA. Może dlatego, że pochodzę z Melitpola na wschodzie Ukrainy. Ale naprawdę, dowiedziałem się o tym dopiero wtedy, jak przyjechałem do Polski - przekonuje Roman i zastrzega, że w żadnym wypadku nie chciał nikogo prowokować, ani nawiązywać do tego, o czym piszą internauci. - Wiem, że jest piosenka o czerwonej kalinie. Ale przecież to stary ukraiński utwór - dziwi się.