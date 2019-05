Tragiczny wypadek syna gwiazdy disco polo. Ojciec prosi o oddawanie krwi

Paweł Kucharski z zespołu Top One poinformował o poważnym wypadku syna. "Jego stan jest bardzo ciężki. Zwracam się do was z błagalną prośbą o honorowe oddanie krwi" - zaapelował w sieci Kucharski.

Paweł Kucharski z Top One poinformował o wypadku. (YouTube.com/ Waldemar Remiszewski)

Paweł Kucharski przyznał, że jego 28-letni syn uległ poważnemu wypadkowi na motocyklu.

"25 maja 2019 roku spotkała mnie i moją rodzinę ogromna tragedia. Mój syn Rafał miał tragiczny w skutkach wypadek drogowy w którym doznał bardzo poważnych obrażeń." - napisał gwiazdor muzyki disco polo i lider zespołu Top One znany z takich hitów jak: "Biały miś", "Ole Olek!", "Santa Maria" i "Miła moja".

Lokalna policja informuje, że zdarzenie miało miejsce w Pęcicach (woj. mazowieckie). Młody motocyklista wbił się w samochód marki renault.

Funkcjonariusze wciąż wyjaśniają, co było przyczyną wypadku i dlaczego kierowca jednośladu stracił nad nim panowanie.

Paweł Kucharski: Każda kropla waszej krwi na wagę złota

Kucharski poinformował, że stan syna jest oceniany jako bardzo ciężki.

"Przeszedł już jedną poważną i wielogodzinną operację. W ciągu najbliższych dni czeka go kolejna, a potem być może następne. W związku z tym zwracam się do was z błagalną prośbą o honorowe oddanie krwi, ponieważ wiele jej Rafał będzie potrzebował" - podkreślił lider Top One.

Zaznaczył przy tym, że grupa krwi ani płeć nie mają znaczenia. "Wystarczy być zdrowym i nie leczyć się na przewlekłą chorobę" - napisał do swoich fanów.

"Każda kropla waszej krwi będzie na wagę złota i wsparciem dla życia mojego syna. Sprawa jest mega pilna! Błagalnie proszę was o pomoc" - podsumował.

