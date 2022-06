Tragiczny wypadek na trasie Śrem – Kórnik

Jedna osoba zginęła w wypadku, do jakiego doszło w czwartek rano na drodze wojewódzkiej między Śremem a Kórnikiem w Wielkopolsce. Jak poinformowała policja, w okolicy Niesłabina doszło do zderzenia auta osobowego z busem. Ofiara śmiertelna wypadku to kierowca osobówki.