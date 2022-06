Beata Szydło broni programu 500+. "Bez względu na wszystko powinien pozostać"

Szydło była też pytana o prognozy na temat notowań jej partii i tego, czy PiS nie obawia się spadku poparcia wywołanego aktualną sytuacją w kraju i zagranicą. - Przez dwa lata pandemii nie mieliśmy szansy, żeby z ludźmi w terenie spotykać się na większych konwencjach. Teraz trzeba do tego wrócić. Nasze rządy to wiele spełnionych obietnic i racjonalna, oczekiwana polityka. Od początku naszych rządów wykorzystaliśmy szybki moment rozwoju, tak by wszyscy Polacy skorzystali z jego owoców. Sztandarem tych działań są bezprecedensowe programy społeczne 500 plus, 300 plus, obniżenie wieku emerytalnego czy 13. i 14. emerytura - wymieniała w rozmowie z "Interią".