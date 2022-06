Zabójstwo 29-letniej Ukrainki. Wiadomo co było przyczyną śmierci

Zarzut zabójstwa i pomocnictwa w zabójstwie

Wcześniej Prokuratura Rejonowa w Płońsku przedstawiła 27-latkowi zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa, natomiast 44-latkowi zarzuty pomocnictwa w zabójstwie i w usiłowaniu zabójstwa. 27-latek przyznał się do przedstawionych mu zarzutów i złożył obszerne wyjaśnienia, wskazując też miejsce, gdzie ukrył nóż, który posłużył do ataku - nóż ten odnaleziono. Z kolei 44-latek, nie przyznał się do pomocnictwa, złożył przy tym krótkie wyjaśnienie, podkreślając, iż w chwili zdarzenia był nietrzeźwy.