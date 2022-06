"Nad Polską zawisła czarna, ruska chmura". Morawiecki w Sejmie, przerywa mu opozycja

- Dzisiaj jest ważne głosowanie, gdzie PO chce głosować przeciw KPO i przeciw pieniądzom dla Polaków. To są ważne środki w wychodzeniu z kryzysu. To wielki błąd, który mógłby bardzo dużo Polskę kosztować - wskazywał Morawiecki. - Dzisiaj na forum europejskim partie opozycyjne namawiają Komisję Europejską do sankcji na Polskę. To jest wstyd. Jak to słyszę, to myślę czy to jest polska opozycja czy opozycja wobec Polski - dodał.