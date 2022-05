Koalicyjne rozgrywki za plecami prezydenta. PiS i Solidarna Polska do ostatniej chwili walczą o swoje

- Już kilka tygodni temu wiadomo było, że nie ma innej opcji, niż uchwalenie projektu prezydenta i porozumienie z Komisją Europejską. Wiadomo było też, że koledzy z Solidarnej Polski pokrzyczą, a później i tak to poprą. To, co robili, to był teatrzyk, nie ukrywam, dość zabawny, choć nieco męczący - mówi WP rozmówca zbliżony do Kancelarii Premiera.