Sejmowa komisja odrzuciła poprawki Solidarnej Polski

Odnosząc się do "testu bezstronności i niezawisłości w stosunku do już zapadłych orzeczeń", Ast powiedział, że "jeżeli w wyniku zbadania to by się potwierdziło (tzn. brak bezstronności sędziego - PAP), strona będzie mogła ubiegać się o odszkodowanie w wysokości od 2 do 10 tys. złotych".