W miniony weekend doszło do tragicznych wypadków na A2. Oba mają jeden wspólny mianownik - jazda pod prąd. Ekspert ds. bezpieczeństwa drogowego Marek Konkolewski w rozmowie z Wirtualną Polską wyjaśnił, dlaczego do takich wypadków dochodzi, oraz jak się zachować w sytuacji, gdy my sami, lub ktoś inny będzie jechał pod prąd.