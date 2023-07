Tragiczne warunki i tortury. Rosja więzi tysiące Ukraińców

Deportacje "w świetle prawa"

To nie koniec. Z ustaleń AP wynika, że Rosja przygotowuje się do uwięzienia kolejnych tysięcy Ukraińców. Dziennikarze dotarli do dokumentu rządu rosyjskiego ze stycznia 2023 roku. Przedstawia on plany utworzenia 25 nowych kolonii więziennych i sześciu kolejnych aresztów w okupowanej Ukrainie do 2026 roku.