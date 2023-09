Tragiczne skutki ulewy w Hiszpanii. Służby pokazały nagrania

Madryt i środkowe regiony Hiszpanii zmagają się ze skutkami potężnych ulew, które doprowadziły do zalań w części kraju. W prowincji Toledo nie żyją trzy osoby, a co najmniej trzy uznano za zaginione. W poniedziałek zawieszone były połączenia kolejowe, a służby wezwały mieszkańców stolicy i okolic do pozostania w domach. Agencja Associated Press opublikowała nagrania służb walczących z żywiołem. Pedro Ruiz ze stołecznych służb ratunkowych przekazał, że w Madrycie uruchomiono protokoły działań na wypadek ewentualnej powodzi. W stolicy woda dostała się m.in. do kilku stacji metra. Do mieszkańców pierwszy raz wysłano wiadomości SMS z ostrzeżeniem. Na nagraniach udostępnionych przez AP widać m.in. zalane auta i wezbrane rzeki. W wielu miastach ulice były całkowicie zalane i nieprzejezdne. Potężna ulewa nawiedziła Hiszpanię chwilę po rekordowych upałach, z którymi kraj zmagał się latem.