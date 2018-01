Tragiczna śmierć 17-latka w Czersku. Znamy wyniki sekcji zwłok

Utonięcie - to przyczyna śmierci 17-letniego Patryka z Czerska. Nastolatek zmarł w nocy z niedzieli na poniedziałek. Jego zwłoki wyłowiono z rowu melioracyjnego po kilkugodzinnych poszukiwaniach. W rozmowie z WP prokurator stwierdził, że na ciele 17-latka nie znaleziono obrażeń.

To potwierdza wstępne ustalenia prokuratury w tej sprawie. Po zakończeniu poszukiwań 17-latka prok. Orłowski stwierdził, że wykluczono udział osób trzecich w sprawie, a prawdopodobną przyczyną śmierci było utonięcie lub wychłodzenie organizmu.

Apel o pomoc w odnalezieniu nastolatka niósł się po mediach społecznościowych. Patryka szukało 70 policjantów oraz strażacy. - Policjanci przeszukali parking i powiedzieli, że jak do rana się nie znajdzie, to zaczną poszukiwania na szerszą skalę. Tej nocy w centrum było - 8 stopni, a co dopiero na rogatkach - opowiada rozmówca WP. Policja przedstawiłą inną wersję. Ze słów jej przedstawicieli wynika, że w poszukiwaniach nie było żadnej przerwy.