Tragedia w żłobku. Roczny chłopiec pogryziony przez dwulatkę

Feralnego dnia w żłobku połączono trzy grupy żłobkowe, w których dzieci były w różnym wieku. - Myszki, do których uczęszczał mój synek, Liski, rocznikowo też dzieci w wieku mojego synka czyli roczniaki oraz Zajączki - dzieci dwuletnie. Zawiozłam synka około godziny 7.50 do żłobka. Około godziny 9 do mojego męża zadzwoniła pani dyrektor z informacją, że mojego synka pogryzła dziewczynka ze starszej grupy i żeby niezwłocznie udać się do żłobka - relacjonuje kobieta.