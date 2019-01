Tragedia w kopalni w Karwinie. Zebrali 6 milionów koron na pomoc

Minął miesiąc od wybuchu w czeskiej kopalni w Karwinie. Nadal nie udało się ugasić ognia w chodniku, w którym doszło do wybuchu metanu. Pod ziemią wciąż pozostają szczątki 9 górników. Według władz kopalni być może uda się je wydobyć na powierzchnię dopiero wiosną.

Do tragedii w czeskiej kopalni CSM w Karwinie doszło w czwartek 20 grudnia po godz. 17. Górnicy znajdowali się 800 metrów pod ziemią, gdy nagle potężny wybuch wstrząsnął kopalnią.

Początkowo czeskie media podawały, że jest jeden zabity górnik i dziesięciu rannych. Przed północą poinformowano, że zginęło co najmniej pięciu górników - najprawdopodobniej Polacy. To właśnie głównie oni pracowali tego dnia na popołudniowej zmianie. Wkrótce okazało się, że bilans ofiar jest o wiele bardziej tragiczny - zginęło 13 osób, z czego 12 miało polskie obywatelstwo.

Pomoc rodzinom ofiar katastrofy obiecała kopalnia, a także działająca przy niej fundacja. Oprócz odszkodowań w wysokości ok. 40 tys. zł, które rodziny miały otrzymać po Nowym Roku od Kierownictwa Kopalń Ostrawsko-Karwińskich (OKD) rodziny mają szansę na dodatkowe pieniądze pochodzące ze zbiórek. Fundacji OKD udało się do tej pory zgromadzić ok. 2 mln koron (300 tys. zł). Zbiórka wciąż trwa.