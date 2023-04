Tragedia w Chodzieży. Są wyniki sekcji zwłok

- Młodzi mieszkali tu od kilku miesięcy, ale z nimi nigdy nie rozmawiałem. Tego Krzysztofa to widywałem wiele razy na przestrzeni lat, ale trudno mi coś więcej na jego temat powiedzieć. Wiem, że studiował w Poznaniu, a potem pracował w Anglii. Potem wrócił do Polski, ale często pod Warszawę jeździł do swojej partnerki. Był jedynakiem, a sprowadzili się tu dopiero, jak im się dziecko urodziło, czyli faktycznie kilka miesięcy temu. Nigdy się na nic nie skarżyli. To była cicha, skryta rodzina - mówi WP pan Ryszard.