Makabryczna zbrodnia w Chodzieży. Co mówią bliscy sprawcy?

Ciała czterech dorosłych i 4-miesięcznego dziecka znaleziono w poniedziałek wieczorem w domu jednorodzinnym w wielkopolskiej Chodzieży. To 41-letni mężczyzna zabił swoją rodzinę, a potem sam odebrał sobie życie. Dziennikarze dotarli do jego bliskich. Co mówią o tragedii?