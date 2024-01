Tragedia w Bydgoszczy. 14-latka nie żyje

Do wypadku doszło w piątek ok. godziny 15:00 w rejonie przystanku tramwajowego w dzielnicy Fordon na ul. Akademickiej, w pobliżu skrzyżowania z ul. Kaliskiego. W tym miejscu, by dostać się na drugą stronę ulicy, trzeba przejść przez kilkuczęściowe przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną.