Tragedia podczas spływu kajakowego. Dwaj mężczyźni nie żyją

Jak ustalił nieoficjalnie portal echodnia.eu, najprawdopodobniej ostatni kajak wpłynął na sztuczny próg spiętrzający i być może właśnie w tym momencie dwóch kajakarzy wypadło do rzeki. Nie jest jasne, jak długo niósł ich prąd rzeki. Mężczyzn z Nidy wyciągnęli pozostali uczestnicy spływu i to oni prowadzili akcję ratunkową do momentu przyjazdu służb.