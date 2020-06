Tragedia podczas burzy. Dramatyczne okoliczności śmierci turystów w Tatrach

Śledczy starają się odtworzyć okoliczności śmierci kobiety i mężczyzny, których zwłoki znaleziono w sobotę rano pod Zawratem. - Tej nocy przechodziła nad tym rejonem burza z ulewą. Zakładamy, że nawałnica miała wpływ na to, co się tam wydarzyło - wyjaśnia Roman Wieczorek. - Staramy się dotrzeć do wszystkich, którzy mogą wyjaśnić okoliczności tego zdarzenia - mówi Wirtualnej Polsce rzecznik prasowy policji w Zakopanem.