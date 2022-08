Tragedia nad zalewem Nakło-Chechło. Z wody wyłowiono ciało 17-latka

Komenda Główna Policji i służby ratownicze nieustannie apelują o rozwagę i odpowiedzialność. Podczas kąpieli zawsze powinniśmy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. Nigdy nie należy wchodzić do wody po spożyciu alkoholu, na kąpiel decydować się wyłącznie w specjalnie wyznaczonych do tego miejscach, nie wchodzić do wody bezpośrednio po posiłku i zawsze stosować się do poleceń dyżurującego ratownika wodnego.