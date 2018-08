Tragedia na Śląsku. Kolejna śmierć w trakcie interwencji policji

W nocy z poniedziałku na wtorek doszło do kolejnego zgonu w trakcie interwencji policji. Schemat jest ten sam. Zażycie środków odurzających, agresywne zachowanie, a potem utrata przytomności i zgon.

Tym razem do zdarzenia doszło w Katowicach. Policja otrzymała zgłoszenie o agresywnym mężczyźnie, który zaczepiał przechodniów. Policjanci aby go powstrzymać musieli użyć wobec niego gazu. Nagle mężczyzna stracił przytomność. Mimo reanimacji przez policjantów oraz ratowników medycznych nie udało się go uratować i zmarł. Prawdopodobnie był pod wpływem dopalaczy - podaje portal rmf24.pl.