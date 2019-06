Tragedia na Pikniku Lotniczym w Płocku. Niedzielny pokaz nie odbędzie się

W sobotę wieczorem prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego podjął decyzję o zawieszeniu pokazów lotniczych w Płocku. Wcześniej organizator płockiego Pikniku Lotniczego powiedział, że niedzielny pokaz odbędzie się w zmienionej formie. W sobotę doszło tam do wypadku samolotu Jak-52, w którym zginął pilot.

W ciągu dnia Wojciech Bódał, członek zarządu Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej, informował, że niedzielne pokazy odbędą się. - Podjęliśmy decyzję, bardzo trudną dla nas, o tym, żeby jutrzejsze pokazy były kontynuowane. Będą one w zmienionej formie - powiedział wówczas. Dodał, że jest duża grupa pilotów, którzy chcieliby wykonać lot dla upamiętnienia pilota, który zginął w sobotę.

Jak poinformowała w sobotę wieczorem Prokuratura Okręgowa w Płocku, pilot samolotu Jak-52, który poniósł śmierć w wypadku, to 58-letni Ralf B., obywatel Niemiec. Organizatorzy siódmego już Pikniku Lotniczego zapewniali, że był doświadczonym pilotem, pracownikiem niemieckiej Lufthansy. Ralf B. był jednym z trzech członków grupy pilotów z Niemiec, którzy przybyli na płocki Piknik Lotniczy.

Tragiczny wypadek na Pikniku Lotniczym

Do wypadku doszło w sobotę przed południem. Biorący udział w pokazie pilot Jaka-52 wykonując akrobacje wprowadził maszynę w korkociąg. Zaraz potem samolot uderzył w wodę przy lewym brzegu Wisły, w płockiej dzielnicy Radziwie. Na miejsce natychmiast popłynęły łodzie ratowników. Akcja wydobywania Jaka-52 trwała prawie trzy godziny, bo samolot opadł na głębokość ośmiu metrów, kabiną do dołu. Uniemożliwiało to wydobycie pilota.