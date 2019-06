Zabił instruktorkę na strzelnicy w Nietoperku. "Częściowo przyznał się do winy"

23-letni mężczyzna usłyszał w sobotę zarzut zabójstwa 42-letniej kobiety oraz usiłowania zabójstwa jej męża. W piątek podejrzany zastrzelił współwłaścicielkę strzelnicy w Nietoperku (woj. lubuskie).

- Podejrzanemu grozi dożywocie; częściowo przyznał się do winy - powiedział Roman Witkowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gorzowie. Mężczyzna przyznał się do zabicia kobiety i zaprzeczył że chciał zastrzelić jej męża. Prokuratura wystąpi do sądu z wnioskiem o aresztowanie 23-latka.