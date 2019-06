Płock. Piknik Lotniczy będzie kontynuowany. Impreza w zmienionej formule

Zarząd Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej poinformował, że będzie drugi dzień płockiego Pikniku Lotniczego. Impreza odbędzie się już jednak bez najbardziej widowiskowych i ryzykownych pokazów.

W Płocku na Pikniku Lotniczym doszło do tragedii. Podczas wykonywania manewru "korkociągu" samolot Jak-52 runął do Wisły. Maszyna wpadła z dużą prędkością do rzeki i rozbiła się w odległości kilku metrów od brzegu. Pilot przez długi czas był uwięziony w samolocie. Kiedy go wyciągnięto stwierdzono zgon. To postawiło pod znakiem dalsze kontynuowanie imprezy. Piknik został zawieszony.