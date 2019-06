Katastrofa szybowca podczas zawodów lotniczych. Pilot nie żyje

Koło miejscowości Szczury niedaleko Ostrowa Wielkopolskiego doszło do tragicznego wypadku. Rozbił się szybowiec. Lekarz stwierdził zgon pilota. Prawdopodobnie mężczyzna wpadł w wir powietrzny. Maszyna jest rozbita.

To druga taka tragedia, która miała miejsce w sobotę. Na Pikniku Lotniczym w Płocku samolot runął do Wisły. Przez długi czas był uwięziony w wodzie. Mimo długiej akcji ratunkowej nie udało się go uratować. Stwierdzono zgon.