Tragedia na dworcu w Indiach. Są ofiary, większość to kobiety i dzieci

New Delhi. 18 osób zginęło, a wiele zostało rannych w wydarzeniach, do jakich doszło n dworcu, podczas podróży tłumów na hinduistyczne święto religijne w Prajagradź

Na stacji kolejowej w New Delhi doszło do tragicznego incydentu, w którym życie straciło 18 osób, w tym 14 kobiet i troje dzieci. Jak informuje Associated Press, doszło do chaosu i wybuchu paniki, które doprowadziły do tego, że niefortunnych zdarzeń.

Ogromna grupa podróżnych czekała na dworcu na opóźniony pociąg do Prajagradź, gdzie odbywa się Maha Kumbh Mela. Było tłoczno, więc gdy nagle ogłoszono, że doszło do zmiany peronu, z którego wyruszy oczekiwany skład, tłum rzucił się w pośpiechu do wskazanego kierunku.

Tragedia w New Delhi. W wielkim zamieszaniu na dworcu zginęło 18 osób

Kilka osób pośliznęło się na przejściu i doszło do upadku. O ich ciała potykali się i przewracali kolejni ludzie. Lokalne władze podały, że całe zajście trwało około 15-20 minut.

Wiele osób zostało stratowanych. Ministerstwo kolei, cytowane przez indyjski portal Mint, poinformowało, że sytuacja jest pod kontrolą. Ranni zostali przewiezieni do szpitala.

Premier Indii Narendra Modi wyraził współczucie dla rodzin ofiar i zapewnił, że władze pomagają poszkodowanym. "Myślami jestem ze wszystkimi, którzy stracili swoich bliskich" - napisał na platformie X. Rząd wszczął dochodzenie w celu ustalenia przyczyn tragedii.

Maha Kumbh Mela, wydarzenie, na które zmierzali podróżni zgromadzeni na dworcu w new Delhi w sobotnią noc, to największe na świecie zgromadzenie duchowe, które przyciąga miliony wyznawców hinduizmu. Portal Mint informuje, że od 13 stycznia do środy do miasta Prajagradź, w stanie Uttar Pradesh, przybyło ponad 482,9 mln pielgrzymów.

Wyznawcy hinduizmu przybywają tam, by obmyć się u zbiegu rzek Ganges, Jamuna i mitycznej Saraswati. To wyjątkowe święto, gdyż według wiernych, tak pomyślny układ gwiazd i planet występuje raz na 144 lata.