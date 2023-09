Tragedia na A1. Tak upamiętniono małego Oliwiera

- To samochodziki 5-letniego Oliwiera, który spłonął w wypadku na A1. Ktoś ułożył je przy drodze, gdzie doszło do tragedii. Sprawca wypadku jest na wolności przez nieudolność państwa. A mimo to wciąż są ludzie, którzy nie widzą tu afery - napisał dziennikarz Wirtualnej Polski Szymon Jadczak.