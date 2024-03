Trafili w okręt desantowy na Krymie. Wystrzelili rakietę Neptun

Płetenczuk informuje, że przez ostatnie dziewięć lat Olszański był zakotwiczony w Zatoce Sewastopolskiej, gdzie stopniowo rozbierano go na części. - W dziesiątym roku wojny Rosjanie zrozumieli, że zaczynają brakować im dużych okrętów desantowych. W związku z tym podjęto decyzję o odbudowie Olszańskiego, aby wykorzystać go przeciwko siłom ukraińskim. To skłoniło nas do podjęcia decyzji o zaatakowaniu go za pomocą Neptuna - wyjaśnił rzecznik ukraińskiej marynarki wojennej.