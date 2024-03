Prezydent Ukrainy: Putin to "okno dla terroru"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas wystąpienia opublikowanego w nocy z poniedziałku na wtorek skrytykował Putina za jego ciągłe próby obwiniania Ukrainy za różne problemy. - Dziś Putin znów mówił do siebie i znów było to transmitowane w telewizji. Ponownie obwinia Ukrainę. Jest on chorym i cynicznym stworzeniem. Wszyscy są terrorystami oprócz niego, chociaż on żywi się terrorem od dwóch dekad - powiedział Zełenski.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że to Putin, a nie Ukraina, jest prawdziwym źródłem terroru. - On jest największym oknem dla terroru. On i jego służby specjalne. A kiedy odejdzie, popyt na terror i przemoc zniknie wraz z nim, ponieważ jest to jego popyt. I nikogo innego - zaznaczył Zełenski.

"Terroryści próbowali uciec na Ukrainę"

W poniedziałek Władimir Putin ponownie oświadczył, że sprawcami ataku pod Moskwą byli "radykalni islamici". Dodatkowo, rosyjski dyktator zasugerował, że trzeba wyjaśnić, "dlaczego terroryści po popełnieniu zbrodni próbowali uciec na Ukrainę i kto na nich tam czekał".

Atak na salę koncertową Crocus City Hall w Krasnogorsku pod Moskwą był jednym z najbardziej krwawych zamachów w ostatnim czasie. Zginęło w nim co najmniej 139 osób, a ponad 180 odniosło obrażenia. Prace poszukiwawcze w zniszczonym budynku mają potrwać co najmniej do wtorku wieczorem.

Źródło: PAP